Sturm der Liebe: Teil 4483Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 329: Sturm der Liebe: Teil 4483
Beim Surfen im Netz entdecken Maxi und Henry zufällig, dass das alte Hotel, in dem Maxi aufgewachsen ist, zwangsversteigert werden soll. Weil Maxi lauter schöne Erinnerungen an die Zeit dort hat, überlegt Henry, mitzubieten. Allerdings erweist sich die Finanzierung als schwierig. Larissa und Yannik können endlich heiraten, nun da Yanniks Scheidung so gut wie durch ist. Da ändert Yanniks Frau plötzlich die Konditionen für die Trennung. Derweil versucht Fanny erfolglos, Kilian aus ihren Gedanken zu streichen. Besetzung: Katharina Scheuba (Maxi) Elias Reichert (Henry) Erich Altenkopf (Michael) Dirk Galuba (Werner) Dieter Bach (Christoph) Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge u. Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick