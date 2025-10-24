Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4483

ORF2Staffel 1Folge 329vom 24.10.2025
Sturm der Liebe: Teil 4483

Sturm der Liebe: Teil 4483Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 329: Sturm der Liebe: Teil 4483

50 Min.Folge vom 24.10.2025

Beim Surfen im Netz entdecken Maxi und Henry zufällig, dass das alte Hotel, in dem Maxi aufgewachsen ist, zwangsversteigert werden soll. Weil Maxi lauter schöne Erinnerungen an die Zeit dort hat, überlegt Henry, mitzubieten. Allerdings erweist sich die Finanzierung als schwierig. Larissa und Yannik können endlich heiraten, nun da Yanniks Scheidung so gut wie durch ist. Da ändert Yanniks Frau plötzlich die Konditionen für die Trennung. Derweil versucht Fanny erfolglos, Kilian aus ihren Gedanken zu streichen. Besetzung: Katharina Scheuba (Maxi) Elias Reichert (Henry) Erich Altenkopf (Michael) Dirk Galuba (Werner) Dieter Bach (Christoph) Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge u. Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Sturm der Liebe
ORF2
