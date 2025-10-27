Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe: Teil 4484

ORF2Staffel 1Folge 330vom 27.10.2025
Folge 330: Sturm der Liebe: Teil 4484

50 Min.Folge vom 27.10.2025

Maxi und Henry ist es gelungen, das alte Landhotel meistbietend zu ersteigern. Ausschlaggebend war letztendlich die kleine Finanzspritze, die Katja beigesteuert hat. Während die beiden ihr Glück kaum fassen können, hat Larissa wenig Grund zur Freude. Ihre Hochzeit mit Yannik ist geplatzt. Seine Noch-Ehefrau Mia stellt für ihn untragbare Forderungen. Enttäuscht sagt Larissa ihrem Verlobten auf den Kopf zu, dass er seine Kinder ihr vorziehen würde. Dem nicht genug, ist nun außerdem Larissas Erbe in Gefahr. Besetzung: Katharina Scheuba (Maxi) Elias Reichert (Henry) Dirk Galuba (Werner) Erich Altenkopf (Michael) Dieter Bach (Christoph) Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

