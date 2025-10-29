Sturm der Liebe: Teil 4486Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 332: Sturm der Liebe: Teil 4486
Kilian hat Larissa geheiratet, damit sie das Vermögen ihrer Eltern erbt. Im Gegenzug erhält er finanzielle Mittel, um seinen Traum vom eigenen Restaurant zu verwirklichen. Im Wettstreit mit Greta hofft er, das 'Luis' zu ergattern. Einziger Haken: Um die Scheinehe zu vertuschen, muss Yannik den geprellten Verlobten geben und Kilian und Larissa müssen als frisch verliebtes Paar auftreten. Nur die engsten Freunde werden eingeweiht. Als Fanny über die Abmachung informiert wird, ist sie schockiert und fassungslos. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Lauras Oswald (Greta) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier
