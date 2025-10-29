Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4486

ORF2Staffel 1Folge 332vom 29.10.2025
Sturm der Liebe: Teil 4486

Sturm der Liebe

Folge 332: Sturm der Liebe: Teil 4486

50 Min.Folge vom 29.10.2025

Kilian hat Larissa geheiratet, damit sie das Vermögen ihrer Eltern erbt. Im Gegenzug erhält er finanzielle Mittel, um seinen Traum vom eigenen Restaurant zu verwirklichen. Im Wettstreit mit Greta hofft er, das 'Luis' zu ergattern. Einziger Haken: Um die Scheinehe zu vertuschen, muss Yannik den geprellten Verlobten geben und Kilian und Larissa müssen als frisch verliebtes Paar auftreten. Nur die engsten Freunde werden eingeweiht. Als Fanny über die Abmachung informiert wird, ist sie schockiert und fassungslos. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Lauras Oswald (Greta) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

