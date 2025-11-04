Sturm der Liebe: Teil 4490Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 336: Sturm der Liebe: Teil 4490
Aus Kostengründen soll die geplante neue Bahnstrecke direkt am Golfplatz vorbeiführen. Eine Katastrophe für den Fürstenhof! Während Werner eine Änderung des Trassenverlaufs durchsetzen will, drängt Christoph auf einen schnellen Verkauf des Golfplatzes. Bei Kilian liegen die Nerven blank, als seine Vorspeisen-Kreation beim Kochduell um Haaresbreite durchfällt. Enttäuscht wirft er Jurorin Fanny vor, voreingenommen zu sein. Derweil sucht Yvonne einen Finanzier für eine absolut sichere Investition. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Jo Weil (Yannik) Dirk Galupa (Werner) Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier
