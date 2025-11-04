Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4490

ORF2Staffel 1Folge 336vom 04.11.2025
Sturm der Liebe: Teil 4490

50 Min.Folge vom 04.11.2025

Aus Kostengründen soll die geplante neue Bahnstrecke direkt am Golfplatz vorbeiführen. Eine Katastrophe für den Fürstenhof! Während Werner eine Änderung des Trassenverlaufs durchsetzen will, drängt Christoph auf einen schnellen Verkauf des Golfplatzes. Bei Kilian liegen die Nerven blank, als seine Vorspeisen-Kreation beim Kochduell um Haaresbreite durchfällt. Enttäuscht wirft er Jurorin Fanny vor, voreingenommen zu sein. Derweil sucht Yvonne einen Finanzier für eine absolut sichere Investition. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Jo Weil (Yannik) Dirk Galupa (Werner) Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

