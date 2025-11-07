Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4493

ORF2Staffel 1Folge 339vom 07.11.2025
Sturm der Liebe: Teil 4493

Sturm der Liebe: Teil 4493Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 339: Sturm der Liebe: Teil 4493

50 Min.Folge vom 07.11.2025

Sehr zu seinem Verdruss hat Kilian den Kochwettbewerb gegen Greta verloren. Dem nicht genug, lehnt es Fanny trotz ihrer starken Gefühle für ihn ab, eine Beziehung mit Kilian einzugehen. Schließlich ist er verheiratet, wenn auch nur zum Schein. Während Kilian schon frustriert daran denkt, Bichlheim zu verlassen, steht der Fürstenhof vor einem personellen Problem: Sterne-Köchin Greta hat ihre Kündigung eingereicht, weil sie das 'Luis' übernehmen will, und Ersatz für sie ist nur schwer zu finden. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Jo Weil (Yannik) Dieter Bach (Christoph) Regie: Udo Müller, Christiane Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen