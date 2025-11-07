Sturm der Liebe: Teil 4493Jetzt kostenlos streamen
Folge 339: Sturm der Liebe: Teil 4493
Sehr zu seinem Verdruss hat Kilian den Kochwettbewerb gegen Greta verloren. Dem nicht genug, lehnt es Fanny trotz ihrer starken Gefühle für ihn ab, eine Beziehung mit Kilian einzugehen. Schließlich ist er verheiratet, wenn auch nur zum Schein. Während Kilian schon frustriert daran denkt, Bichlheim zu verlassen, steht der Fürstenhof vor einem personellen Problem: Sterne-Köchin Greta hat ihre Kündigung eingereicht, weil sie das 'Luis' übernehmen will, und Ersatz für sie ist nur schwer zu finden. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Jo Weil (Yannik) Dieter Bach (Christoph) Regie: Udo Müller, Christiane Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
