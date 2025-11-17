Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 345vom 17.11.2025
Als Larissa und Yannik von Günter bei einem Kuss ertappt werden, greift Larissa spontan zu einer drastischen Maßnahme: Sie ohrfeigt Yannik und gibt vor, ihm den Annäherungsversuch übel zu nehmen. Doch Günter ahnt, dass sie ihn nur täuschen wollen. Kilian muss in der Küche für die hochschwangere Greta einspringen. Gerade als er alles im Griff zu haben glaubt, erinnert ihn Greta an eine dringende Angelegenheit: Die Torte für Alfons' und Hildegards Goldene Hochzeit wurde noch nicht bestellt. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

