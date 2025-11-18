Sturm der Liebe: Teil 4500Jetzt kostenlos streamen
Leander hat auf die Schnelle eine Hochzeitstorte für die Sonnbichlers gezaubert. Einer ausgelassenen Feier steht somit nichts mehr im Weg. Auf Alfons und Hildegard warten bei der fröhlichen Zeremonie einige Überraschungen, unter anderem ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten, das auch Michael besonders freut. Werner hat sich erkältet und strapaziert mit seinen Sonderwünschen die Geduld der Hotelbelegschaft. Derweil gefährdet eine Zerrung an der Schulter das wichtige Probetraining von Leo. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Antje Hagen (Hildegard) Sepp Schauer (Alfons) Regie: Steffen Nowak u. Felix Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
