Sturm der Liebe: Teil 4501

ORF2Staffel 1Folge 347vom 19.11.2025
50 Min.Folge vom 19.11.2025

Larissas und Kilians Zweckehe verlangt allen Beteiligten viel ab. Als sich die beiden vor aller Augen leidenschaftlich küssen, muss Yannik gegen seine Eifersucht ankämpfen. Inspiriert von der Goldenen Hochzeit der Sonnbichlers verloben sich Greta und Miro, während es für Michael heißt, Abschied vom Fürstenhof zu nehmen. Bevor es nach Brasilien geht, schwelgt Michael noch einmal in Erinnerungen. Derweil ist Vincent erschüttert, als er erfährt, dass Katja einen Unfall hatte und gerade notoperiert wird. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Anna Karolin Berger (Larissa) Laura Oswald (Greta) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge u. Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

ORF2
