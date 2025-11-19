Sturm der Liebe: Teil 4501Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 347: Sturm der Liebe: Teil 4501
Larissas und Kilians Zweckehe verlangt allen Beteiligten viel ab. Als sich die beiden vor aller Augen leidenschaftlich küssen, muss Yannik gegen seine Eifersucht ankämpfen. Inspiriert von der Goldenen Hochzeit der Sonnbichlers verloben sich Greta und Miro, während es für Michael heißt, Abschied vom Fürstenhof zu nehmen. Bevor es nach Brasilien geht, schwelgt Michael noch einmal in Erinnerungen. Derweil ist Vincent erschüttert, als er erfährt, dass Katja einen Unfall hatte und gerade notoperiert wird. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Anna Karolin Berger (Larissa) Laura Oswald (Greta) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge u. Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
