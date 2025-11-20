Sturm der Liebe: Teil 4502Jetzt kostenlos streamen
Während Fanny im Wald nach Kräutern sucht, sieht sie zufällig, wie sich Larissa und Kilian in den Armen liegen. Geschockt fürchtet sie, dass die beiden starke Gefühle füreinander entwickelt haben. Leo ist alles andere als angetan, als unangekündigt sein Vater am Fürstenhof auftaucht. Dieser weiß noch nichts davon, dass er sein Studium in Kanada abgebrochen hat. Dabei war das Studienjahr schon bezahlt. Derweil versucht sich Erik auf Kosten des neuen Portiers bei den Saalfelds zu profilieren. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier
