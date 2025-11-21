Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe: Teil 4503

ORF2Staffel 1Folge 349vom 21.11.2025
Folge 349: Sturm der Liebe: Teil 4503

49 Min.Folge vom 21.11.2025

Fritz zieht bei den Klees ein. Was für Erik nur eine Übergangslösung ist, um die Star-Influencerin Cathy Hummels, die mit Fritz gut befreundet ist, an den Fürstenhof zu holen, erweist sich im Rückblick alsbald als Segen. Denn Erik und Fritz teilen eine Passion: das Putzen. Als Cathy früher als gedacht im Hotel ankommt, ist Erik bemüht, ihr alles recht zu machen und wirkt dadurch unfreiwillig aufdringlich. Derweil ist Leo wütend auf seine Tante Irmgard aus Hamburg, weil sie ein intimes Geheimnis ausgeplaudert hat. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Cathy Hummels Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

