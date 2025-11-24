Sturm der Liebe: Teil 4504Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 350: Sturm der Liebe: Teil 4504
Bei Greta setzen mitten im Wald die Wehen ein. Ihre Erleichterung ist groß, als ihr eine junge Passantin zu Hilfe eilt. Der Aufenthalt von Social-Media-Star Cathy Hummels am Fürstenhof erweist sich als voller Erfolg. Cathys Clips werden vielfach im Internet geteilt. Dennoch bezweifelt Christoph den Sinn dieser Werbemaßnahme. Larissa ist enttäuscht, als Yannik sie seinen Kindern zuliebe versetzt. Zur Ablenkung geht Kilian mit Larissa einkaufen, auch um das Bild eines glücklichen Ehepaars vorzutäuschen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Cathy Hummels Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge und Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
