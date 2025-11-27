Sturm der Liebe: Teil 4505Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 351: Sturm der Liebe: Teil 4505
Larissa scheint mehr für Kilian zu empfinden, als sie zugeben will. Jeder Anlass ist ihr willkommen, Zeit mit Fannys großer Liebe zu verbringen. Die frischgebackenen Eltern Greta und Miro bereiten ihren Umzug nach Tölz vor. Vorher muss aber noch die neue Wohnung gestrichen werden. Indessen erwägt Olivia, sich am Fürstenhof als Hausdame zu bewerben. Elias ist jedoch alles andere als angetan davon. Er hätte lieber seinen Freiraum und will nicht ständig durch seine große Schwester kontrolliert werden. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Anna Karolin Berger (Larissa) Laura Oswald (Greta) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
