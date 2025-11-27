Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4505

ORF2Staffel 1Folge 351vom 27.11.2025
Sturm der Liebe: Teil 4505

Sturm der Liebe: Teil 4505Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 351: Sturm der Liebe: Teil 4505

50 Min.Folge vom 27.11.2025

Larissa scheint mehr für Kilian zu empfinden, als sie zugeben will. Jeder Anlass ist ihr willkommen, Zeit mit Fannys großer Liebe zu verbringen. Die frischgebackenen Eltern Greta und Miro bereiten ihren Umzug nach Tölz vor. Vorher muss aber noch die neue Wohnung gestrichen werden. Indessen erwägt Olivia, sich am Fürstenhof als Hausdame zu bewerben. Elias ist jedoch alles andere als angetan davon. Er hätte lieber seinen Freiraum und will nicht ständig durch seine große Schwester kontrolliert werden. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Erich Altenkopf (Michael) Anna Karolin Berger (Larissa) Laura Oswald (Greta) Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen