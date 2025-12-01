Sturm der Liebe: Teil 4506Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 352: Sturm der Liebe: Teil 4506
Yannik kommt mit guten Neuigkeiten aus Hamburg zurück: Er und seine Noch-Ehefrau konnten sich einigen. Die Scheidung kann endlich vollzogen werden. Doch als er den lang ersehnten Durchbruch bei den schwierigen Verhandlungen über die Formalitäten der Trennung mit Larissa feiern will, verhält sich diese merkwürdig distanziert und abweisend. Olivia beginnt als Zimmermädchen am Fürstenhof zu arbeiten. Derweil träumt Fanny von einem romantischen Wochenende mit Kilian weit weg von Bichlheim. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick