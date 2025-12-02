Sturm der Liebe: Teil 4507Jetzt kostenlos streamen
Larissa droht Yannik bei einem Streit wegen ihrer Scheinehe mit der Trennung. Auch zwischen den Brüdern kracht es deshalb. Betroffen versucht Yannik die Wogen rasch wieder zu glätten. Elias glaubt, dass Leo ein Problem mit seiner Homosexualität hat, dabei will Leo sich nur selbst schützen. Indessen ist Fanny wütend auf Fritz, weil sie vermutet, dass er hinterrücks versucht hat, ein Treffen zwischen ihr und ihrem leiblichen Vater einzufädeln. Besorgt versucht Lale zwischen den Geschwistern zu vermitteln. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
