ORF2Staffel 1Folge 353vom 02.12.2025
50 Min.Folge vom 02.12.2025

Larissa droht Yannik bei einem Streit wegen ihrer Scheinehe mit der Trennung. Auch zwischen den Brüdern kracht es deshalb. Betroffen versucht Yannik die Wogen rasch wieder zu glätten. Elias glaubt, dass Leo ein Problem mit seiner Homosexualität hat, dabei will Leo sich nur selbst schützen. Indessen ist Fanny wütend auf Fritz, weil sie vermutet, dass er hinterrücks versucht hat, ein Treffen zwischen ihr und ihrem leiblichen Vater einzufädeln. Besorgt versucht Lale zwischen den Geschwistern zu vermitteln. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

