Sturm der Liebe: Teil 4508Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 354: Sturm der Liebe: Teil 4508
Kilian und Fanny können ihr romantisches Wochenende in Nürnberg kaum erwarten. Trotz Larissas Bedenken halten sie daran fest. Da taucht plötzlich ein Mann am Fürstenhof auf, der vor allem Yannik verdächtig viele indiskrete Fragen stellt. Leo versucht sich weiterhin mit Elias auszusöhnen. Derweil ist sich Fritz unsicher über seine Gefühle für Lale, nachdem sie ihm sein Lieblingshörspiel geschenkt hat. Denn bis auf eine Ausnahme erfüllt Lale keine seiner hohen Anforderungen an eine mögliche Partnerin. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
