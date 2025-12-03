Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe: Teil 4508

ORF2Staffel 1Folge 354vom 03.12.2025
50 Min.Folge vom 03.12.2025

Kilian und Fanny können ihr romantisches Wochenende in Nürnberg kaum erwarten. Trotz Larissas Bedenken halten sie daran fest. Da taucht plötzlich ein Mann am Fürstenhof auf, der vor allem Yannik verdächtig viele indiskrete Fragen stellt. Leo versucht sich weiterhin mit Elias auszusöhnen. Derweil ist sich Fritz unsicher über seine Gefühle für Lale, nachdem sie ihm sein Lieblingshörspiel geschenkt hat. Denn bis auf eine Ausnahme erfüllt Lale keine seiner hohen Anforderungen an eine mögliche Partnerin. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

