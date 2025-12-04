Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4509

ORF2Staffel 1Folge 355vom 04.12.2025
Sturm der Liebe: Teil 4509

Sturm der Liebe: Teil 4509Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 355: Sturm der Liebe: Teil 4509

49 Min.Folge vom 04.12.2025

Stefan glaubt, seine Cousine durchschaut zu haben. Offen droht er damit, ihre Scheinehe zu entlarven. Weil ihr Cousin mehrere Wochen am Fürstenhof verweilen wird, verlangt Larissa, dass die geheimen Treffen zwischen den Liebespaaren ab sofort aufhören. Irmgard wird nach einem Reitunfall von Elias aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet und dankt es Elias auf ihre Weise. Derweil würde Yvonne gern Kleider eines talentierten Designers in ihr Sortiment aufnehmen. Dieser lebt aber sehr zurückgezogen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen