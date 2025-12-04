Sturm der Liebe: Teil 4509Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 355: Sturm der Liebe: Teil 4509
Stefan glaubt, seine Cousine durchschaut zu haben. Offen droht er damit, ihre Scheinehe zu entlarven. Weil ihr Cousin mehrere Wochen am Fürstenhof verweilen wird, verlangt Larissa, dass die geheimen Treffen zwischen den Liebespaaren ab sofort aufhören. Irmgard wird nach einem Reitunfall von Elias aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet und dankt es Elias auf ihre Weise. Derweil würde Yvonne gern Kleider eines talentierten Designers in ihr Sortiment aufnehmen. Dieser lebt aber sehr zurückgezogen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
