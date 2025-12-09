Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4511

ORF2Staffel 1Folge 357vom 09.12.2025
50 Min.Folge vom 09.12.2025

Die Paranoia von Larissa hat bei ihr offenbar die Oberhand gewonnen. Sie verhängt eine Kontaktsperre gegen Fanny und Kilian. Die beiden treffen sich trotzdem heimlich in der Hütte - mit allen erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen. Fanny frustriert es, Kilian nur mehr auf diese Weise sehen zu können. Nachdem Irmis erster Versuch, Elias eine Freude zu machen, gescheitert ist, kocht sie für ihn, Leo und Vincent ihre berühmte Bolognese. Stefan versucht sich derweil nicht ohne Hintergedanken mit Olivia zu verabreden. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) u.a. Regie: Christiane Bärwald, Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

