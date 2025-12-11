Sturm der Liebe: Teil 4514Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 360: Sturm der Liebe: Teil 4514
50 Min.Folge vom 11.12.2025
Larissas Aussage über gemeinsame Flitterwochen mit Kilian trifft Fanny mitten ins Herz. Zweifel und Vorwürfe eskalieren. Während Stefan versucht, Olivia zu erpressen, um Beweise für Larissas Scheinehe zu ergattern, sorgt die Ankunft von Alexanders angeblichem unehelichen Sohn Massimo für Wirbel. Alle sind begeistert, nur Erik bangt um seinen Managerposten... Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Christiane Bärwald, Steffen Nowak
