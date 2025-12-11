Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4514

ORF2Staffel 1Folge 360vom 11.12.2025
Sturm der Liebe: Teil 4514

50 Min.Folge vom 11.12.2025

Larissas Aussage über gemeinsame Flitterwochen mit Kilian trifft Fanny mitten ins Herz. Zweifel und Vorwürfe eskalieren. Während Stefan versucht, Olivia zu erpressen, um Beweise für Larissas Scheinehe zu ergattern, sorgt die Ankunft von Alexanders angeblichem unehelichen Sohn Massimo für Wirbel. Alle sind begeistert, nur Erik bangt um seinen Managerposten... Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Christiane Bärwald, Steffen Nowak

ORF2
