ORF2Staffel 1Folge 361vom 15.12.2025
50 Min.Folge vom 15.12.2025

Auf Druck von Stefan plant Olivia, heimlich eine Überwachungskamera im Apartment von Larissa und Kilian zu platzieren. Als sie dabei fast von Larissa ertappt wird, versucht sie, den Apparat unter dem Sofa verschwinden zu lassen. Christoph ist skeptisch gegenüber dem Enkel, den Werner von seiner Reise mitgebracht hat. Derweil fasst sich Fritz ein Herz und beschließt, Lale endlich seine Liebe zu gestehen. Dass es genau ein Jahr her ist, dass sie ihren verstobenen Bräutigam heiraten wollte, ahnt er nicht. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) u.a. Regie: Stefan Jonas, Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

ORF2
