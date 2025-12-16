Sturm der Liebe: Teil 4516Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 362: Sturm der Liebe: Teil 4516
Als Larissa eine Praline aus der Hand fällt, entdeckt sie die Kamera unter dem Sofa und denkt, Stefan hätte sie dort platziert. Nachdem der erste Schock verflogen ist, versucht sie den Fund zu ihrem Vorteil zu nutzen. Christoph möchte Lale beistehen, als sie erneut von der Trauer über Theo überwältigt wird. Derweil hat Leo Probleme damit, sich zu konzentrieren. Als er nach einer miserablen Vorstellung beim Training todunglücklich ist, versucht Elias mit einer unkonventionellen Idee Leo aus der Krise zu helfen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie Stefan Jonas Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
