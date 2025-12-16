Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4516

ORF2Staffel 1Folge 362vom 16.12.2025
Sturm der Liebe: Teil 4516

Sturm der Liebe: Teil 4516Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 362: Sturm der Liebe: Teil 4516

50 Min.Folge vom 16.12.2025

Als Larissa eine Praline aus der Hand fällt, entdeckt sie die Kamera unter dem Sofa und denkt, Stefan hätte sie dort platziert. Nachdem der erste Schock verflogen ist, versucht sie den Fund zu ihrem Vorteil zu nutzen. Christoph möchte Lale beistehen, als sie erneut von der Trauer über Theo überwältigt wird. Derweil hat Leo Probleme damit, sich zu konzentrieren. Als er nach einer miserablen Vorstellung beim Training todunglücklich ist, versucht Elias mit einer unkonventionellen Idee Leo aus der Krise zu helfen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie Stefan Jonas Carsten Meyer-Grohbrügge Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen