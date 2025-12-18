Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe: Teil 4518

ORF2Staffel 1Folge 364vom 18.12.2025
49 Min.Folge vom 18.12.2025

Massimo hat einen perfiden Plan ausgeheckt, um dringend benötigtes Kapital von Werner zu erhalten. Sorgfältig arbeitet er daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Während Werner nur Gutes über Massimo denkt, bleibt Christoph skeptisch und mahnt zur Vorsicht. Leo ist unglücklich in Elias verliebt, will sich aber nicht outen, solange er Fußball spielt. Derweil fällt Fanny und Kilian ein Stein vom Herzen, als Stefan frustriert die Koffer packt, im Glauben, seine Cousine falsch eingeschätzt zu haben. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl, Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Bojan Ritan

