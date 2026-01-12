Sturm der Liebe: Teil 4520Jetzt kostenlos streamen
Nachdem Larissa einen Tee getrunken hat, dem ein giftiges Kraut beigemengt war, findet sie sich im Spital wieder. Bald fällt der Verdacht auf Fanny. Weder Kilian noch Yannik können sich jedoch vorstellen, dass Fanny absichtlich Larissas Vergiftung herbeigeführt hat. Werner hat Massimo schon fest ins Herz geschlossen und plant, ihm aus einer Geldnot herauszuhelfen. Ein Geschäft ist angeblich geplatzt. Derweil heizt ein ausgelobter Preis am Betriebsfest den Ehrgeiz aller Beteiligten ordentlich an. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Alexander Wiedl und Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier
