Sturm der Liebe: Teil 4523Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 369: Sturm der Liebe: Teil 4523
Lange war Katja fort. Als sie endlich an den Fürstenhof zurückkehrt, wird sie dort schon sehnlichst von Werner erwartet. Er will ihr seinen Enkel Massimo vorstellen. Und auch für Christoph hat Werner überraschende Neuigkeiten. Lale erlebt den Schock ihres Lebens, als Fritz aus Übermut beim Training fürs Betriebsfest fast ertrinkt. Als er weiterhin darauf besteht, eine Entfesselungsshow vorzuführen, zieht Lale die Konsequenzen. Derweil fällt es Leo schwer, offen zu seinen Gefühlen für Elias zu stehen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik), Aurel Klug (Leo) u.a. Regie: Steffen Nowak, Christiane Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick