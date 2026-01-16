Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe: Teil 4524

ORF2Staffel 1Folge 370vom 16.01.2026
49 Min.Folge vom 16.01.2026

Werner beabsichtigt, in Zukunft kürzer zu treten, und hat daher Massimo zu seinem Nachfolger bestimmt. Christoph ist schockiert, als er von Werners Plänen hört, kann jedoch nur hilflos zuschauen, als dieser seine Entscheidung voller Stolz dem Personal verkündet. Gerade, als Massimo sich herzlich bei seinem Großvater für dessen Vertrauen bedanken möchte, trifft ein Gast im Hotel ein, der die Kräfteverhältnisse am Fürstenhof drastisch umkrempeln könnte. Bei Christoph löst das Wiedersehen zwiespältige Gefühle aus. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Jo Weil (Yannik) Aurel Klug (Leo) Regie: Steffen Nowak, Christiane Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

