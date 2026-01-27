Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe: Teil 4529

ORF2Staffel 1Folge 375vom 27.01.2026
50 Min.Folge vom 27.01.2026

Am Fürstenhof wird eine Vertreterin des Familiengerichts erwartet, um Larissa und Kilian zu ihrer Ehe zu befragen. Da passt es gar nicht gut ins Konzept, dass Yannik genug von Larissas doppeltem Spiel hat und ihre Scheinehe auffliegen lassen will. Christoph ist über Massimos fehlendes Wissen als Sommelier überrascht, zumal er stattdessen ganz andere Fertigkeiten besitzt. Derweil plant Hildegard, Alfons ein großzügiges Geschenk zu machen. Doch bevor sie es erwerben kann, wird ihre Geldbörse gestohlen. Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

