Sturm der Liebe: Teil 4533

Staffel 1Folge 379vom 02.02.2026
Folge 379: Sturm der Liebe: Teil 4533

49 Min.Folge vom 02.02.2026

Fritz trifft am Fürstenhof seinen Jugendfreund Marlon wieder, der dort seit Kurzem als Förster arbeitet. Begeistert unterhalten sich die zwei über vergangene Zeiten. Fritz will Marlon alsbald auch seine Halbschwester Fanny vorstellen. Doch dazu kommt es nicht, denn Marlon gerät bei der Arbeit in Konflikt mit einer leidenschaftlichen Naturschützerin, die ihm gehörig die Leviten liest und ihm zugleich sein Herz stiehlt. Indessen will sich Massimo bei einem wichtigen Projekt unbedingt vor Werner profilieren. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Dirk Galuba (Werner) Frederik Bott (Marlon) Regie: Christiane Bärwald, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

