Sturm der Liebe: Teil 4533Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 379: Sturm der Liebe: Teil 4533
Fritz trifft am Fürstenhof seinen Jugendfreund Marlon wieder, der dort seit Kurzem als Förster arbeitet. Begeistert unterhalten sich die zwei über vergangene Zeiten. Fritz will Marlon alsbald auch seine Halbschwester Fanny vorstellen. Doch dazu kommt es nicht, denn Marlon gerät bei der Arbeit in Konflikt mit einer leidenschaftlichen Naturschützerin, die ihm gehörig die Leviten liest und ihm zugleich sein Herz stiehlt. Indessen will sich Massimo bei einem wichtigen Projekt unbedingt vor Werner profilieren. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Dirk Galuba (Werner) Frederik Bott (Marlon) Regie: Christiane Bärwald, Alexander Wiedl Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick