Sturm der Liebe: Teil 4535

Staffel 1Folge 381vom 04.02.2026
Folge 381: Sturm der Liebe: Teil 4535

49 Min.Folge vom 04.02.2026

Empört über Marlons übergriffiges Verhalten wendet sich Kilian an Fanny. Wenig später sieht er, wie sie den neuen Förster vom Fürstenhof bei der Suche nach wildem Giersch begleitet und seine Eifersucht kocht hoch. Ben ist hinter Leos privates Geheimnis gekommen. Am nächsten Tag wird der junge Fußballer mit unangenehmen Sprüchen seiner Teamkollegen über seine Liebe zu Männern konfrontiert und sucht verzweifelt nach einer Ausrede. Da handelt Lale kurzerhand und greift ein. Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

