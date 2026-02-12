Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4539

ORF2Staffel 1Folge 385vom 12.02.2026
Sturm der Liebe: Teil 4539

Sturm der Liebe: Teil 4539Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 385: Sturm der Liebe: Teil 4539

50 Min.Folge vom 12.02.2026

Christoph glaubt, den Grund zu kennen, warum im Teich Blasen aufsteigen und einen stechenden Geruch verbreiten. Er vermutet, dass unter dem Golfplatz eine große Menge Erdgas liegt, die ihm viel Geld einbringen könnte und versucht, dies vorerst vor Werner geheim zu halten. Fritz hat noch immer nicht recht verdaut, dass Lale jetzt mit Leo glücklich ist. Auch Fanny trifft es hart, als sie erfährt, dass sich Larissa und Kilian vor dem versammelten Küchenpersonal leidenschaftlich geküsst haben. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Dieter Bach (Christoph) Regie: Felix Bärwald Steffen Nowak Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

