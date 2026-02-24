Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 389vom 24.02.2026
50 Min.Folge vom 24.02.2026

Nachdem Larissa und Kilian innig miteinander getanzt haben, plant Larissa den nächsten waghalsigen Schritt. Mit Sophias Unterstützung arrangiert sie ein stimmungsvolles Dinner in der Berghütte, das Kilian verzaubern soll. Auch zwischen Olivia und Fritz knistert es. Nach ihrem missglückten ersten Date verabreden sich die beiden auf einen Drink in der Bar des Fürstenhofs. Derweil wird für Leo ein lang gehegter Traum wahr: Bundesliga-Trainer Mario Basler will ihn unbedingt für ein Probespiel gewinnen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Dieter Bach (Christoph) Frederik Bott (Marlon) Aurel Klug (Leo) Mario Basler Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

