Sturm der Liebe: Teil 4544

Staffel 1Folge 390vom 25.02.2026
Folge 390: Sturm der Liebe: Teil 4544

50 Min.Folge vom 25.02.2026

Werner ist zwar genesen, aber noch sehr geschwächt. Christoph zögert daher, ihm von seinem Vorhaben zu berichten. Auf dem Golfplatz-Areal möchte Christoph Erdgas fördern. Da Massimo auf den Fürstenhof zurückgekehrt ist und in Werners Schuld steht, könnte er Christophs Pläne jedoch durchkreuzen. Leo will unbedingt das Probetraining bei Weiß-Gold absolvieren, obwohl er damit sein privates Glück riskiert. Unterdessen bemerkt Kilian schockiert, dass er im Begriff ist, tiefe Gefühle für Larissa zu entwickeln. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

ORF2
