ORF2Staffel 1Folge 394vom 04.03.2026
49 Min.Folge vom 04.03.2026

Yannik hat keine Lust auf seinen Geburtstag: Sein Bruder bringt Larissa mit, aber will seine Ex nicht sehen. Zudem glaubt er, Fanny bleibe aus, um Kilian zu meiden. Schließlich kommt sie doch und überredet Kilian, allein zu erscheinen. Larissa provoziert trotzdem. Und Sophia erfährt, dass sie für Christoph nur ein Zeitvertreib war und sinnt daher auf Rache. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Dieter Bach (Christoph) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Alexander Wiedl Udo Müller Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

