Sturm der Liebe: Teil 4580Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 426: Sturm der Liebe: Teil 4580
50 Min.Folge vom 23.04.2026
Überraschend hat der bekannte Foodblogger Jakob Scherer seinen Besuch am Fürstenhof angekündigt. Kilian versichert Fanny, den Termin allein zu bewältigen. Doch Christoph zeigt sich wenig begeistert und verlangt ein großes Opfer von den beiden. Nach einem lukrativen Tipp von Elias findet Massimo einen Ausweg aus seinen finanziellen Schwierigkeiten. Er möchte die frohe Kunde sofort seiner besseren Hälfte mitteilen. Als er sie telefonisch nicht erreicht, beschleicht Massimo ein ungutes Gefühl. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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