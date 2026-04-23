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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4580

ORF2Staffel 1Folge 426vom 23.04.2026
Sturm der Liebe: Teil 4580

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Sturm der Liebe

Folge 426: Sturm der Liebe: Teil 4580

50 Min.Folge vom 23.04.2026

Überraschend hat der bekannte Foodblogger Jakob Scherer seinen Besuch am Fürstenhof angekündigt. Kilian versichert Fanny, den Termin allein zu bewältigen. Doch Christoph zeigt sich wenig begeistert und verlangt ein großes Opfer von den beiden. Nach einem lukrativen Tipp von Elias findet Massimo einen Ausweg aus seinen finanziellen Schwierigkeiten. Er möchte die frohe Kunde sofort seiner besseren Hälfte mitteilen. Als er sie telefonisch nicht erreicht, beschleicht Massimo ein ungutes Gefühl. Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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