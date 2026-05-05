Sturm der Liebe
Folge 163: Platzt die Hochzeit?
49 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Kira und Xaver wollen sich das Jawort geben. Martin muss ihnen jedoch mitteilen, dass zu ihrem geplanten Termin weder die Kapelle noch der Pfarrer zur Verfügung steht. Xaver ist sofort der Überzeugung, dass Martin seine Kollegen bei der Kirche manipuliert hat und es kommt zum Streit. Natascha hat unterdessen mit schlechtem Gewissen zu kämpfen. Sie hat ihr Kind abgetrieben und Konstantin nichts davon erzählt ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH