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Sturm der Liebe

Das Ende einer Karriere

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 199vom 04.08.2025
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Sturm der Liebe

Folge 199: Das Ende einer Karriere

49 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12

Natascha erlebt ihren schlimmsten Albtraum: Als sie die Proben für einen neuen Song startet, bringt sie keinen Ton heraus. Unterdessen ist Joseph nach dem Zusammentreffen mit Pauline emotional sehr angeschlagen. Er wünscht sich, dass sich sowohl Patrizia wie auch Pauline im Fürstenhof einmieten.

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