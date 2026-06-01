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Sturm der Liebe

Wut über die Wahrheit

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 211vom 08.06.2026
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Sturm der Liebe

Folge 211: Wut über die Wahrheit

49 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Natascha wird von Marlenes Vater Veit brutal zur Rede gestellt. Alfons bemerkt die Situation noch rechtzeitig und möchte Natascha zu Hilfe eilen. Indessen versuchen Coco und Pauline, Friedrichs Entlassung zu verhindern.

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