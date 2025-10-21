Sturm kommt auf
Nach dem Ersten Weltkrieg brodelt es im Dorf: Vor dem Aufstieg dunkler Mächte gerät Schuster Kraus ins Visier der Radikalen – und ein stiller Ort wird zum Schauplatz großer Geschichte. Inhalt: Nach dem Ersten Weltkrieg vertiefen sich die politischen Gräben in einem oberbayerischen Dorf. Der Schuster Julius Kraus, der zurückgezogen am Rande der Dorfgemeinschaft lebt, gerät immer tiefer in den Strudel der dramatischen politischen Ereignisse zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933. Als sein Freund und Nachbar, der Bauer Heingeiger, Bürgermeister wird, scheint Ruhe ins Dorf einzukehren, doch dem Silvan, Sohn Heingeigers und begeisterter "Hakenkreuzler", ist der Schuster ein Dorn im Auge. Und auch Elies, Silvans Schwester, und ihren unehelichen Sohn Peter möchte er loswerden. Im Hintergrund spitzt sich die Situation zwischen den Rechten und den "Roten" dramatisch zu. Besetzung: Josef Hader (Julius Kraus) Sigi Zimmerschied (Silvan Heingeiger sr.) Verena Altenberger (Elies Heingeiger) Frederic Linkemann (Silvan Heingeiger jr.) Antonia Bill (Julie Stelzinger) Sebastian Bezzel (Ludwig Allberger) Susi Stach (Anna Stelzinger) Helmfried von Lüttichau (Johann Stelzinger) Franziska Singer (Johanna Kugler) Max Jung (Peter Heingeiger, Kind) Jakob Brendel (Peter Heingeiger, halbwüchsig) Regie: Matti Geschonnek Drehbuch: Hannah Hollinger (nach dem Roman UNRUHE u.e.F. von Oskar Maria Graf) Bildquelle: ORF/ZDF/Claussen+Putz/Film AG/Mathias Bothor
