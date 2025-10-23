Sturm kommt auf
Folge 2: Sturm kommt auf (2/2)
Jahre sind vergangen. Viele im Dorf sind nun bekennende Nazis, Silvan ist Sturmführer bei der SA. Und es kommt ihm sehr ungelegen, als Bertl, der Vergewaltiger seiner Schwester Elies, plötzlich wieder auftaucht und ihn erpresst. Im Streit erschlägt er den Bertl. Peter, der inzwischen ein Halbwüchsiger ist und sich mit dem roten Allberger-Ludwig und dessen politischen Ideen angefreundet hat, hat den Totschlag mitbekommen. Doch er und Ludwig müssen schweigen, zu mächtig ist Silvan geworden und zu schonungslos gehen die Nazis gegen Andersdenkende vor. Als der Sohn des Schusters bei einem Unfall in Übersee ums Leben kommt, gibt es nicht nur ein beträchtliches Erbe, sondern es stellt sich auch heraus, dass der Schuster konvertierter Jude ist. Ein gefundenes Fressen für Silvan und seine Nazi-Schergen… Besetzung: Josef Hader (Julius Kraus) Sigi Zimmerschied (Silvan Heingeiger sr.) Antonia Bill (Julie Stelzinger) Sebastian Bezzel (Ludwig Allberger) Susi Stach (Anna Stelzinger) Helmfried von Lüttichau (Johann Stelzinger) Jakob Brendel (Peter Heingeiger, halbwüchsig) Julian Manuel (Städter Sebastian Huber) Sebastian Edtbauer (Gendarm Riedinger) David Baalcke (Kassier Wendler) Frederic Linkemann (Silvan Heingeiger, der Junge) Drehbuch: Hannah Hollinger Regie: Matti Geschonnek Bildquelle: ORF/ZDF/Claussen+Putz/Film AG/Fabio Eppensteiner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick