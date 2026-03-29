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Südtirol heute Spezial

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ORF2Staffel 1Folge 5vom 29.03.2026
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Folge 5: Südtirol heute Spezial

23 Min.Folge vom 29.03.2026

Feuerwehrschule Vilpian: Zwischen Routine, Risiko und Gemeinschaft | Kappellen-Musikantinnen leben Tradition und Ehrenamt | Wie Ehrenämter in St. Ulrich den Alltag prägen | Junge Menschen im Einsatz fürs Weiße Kreuz | 4.600 Vereine getragen von jungen und alten Freiwilligen

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