Südtirol heute
Folge 640: Südtirol Heute vom 24.11.2025
15 Min.Folge vom 24.11.2025
DNA-Registrierung für Hunde ab Jänner möglich | Bedenken um Gaststuben ohne Allergenkennzeichnung | Meldungen | Jugend-Band spielt ohne Noten aber mit viel Gefühl | Dutzende Krampus-Vereine kommen in Lana zusammen
