Südtirol Heute vom 19.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Südtirol heute
Folge 658: Südtirol Heute vom 19.12.2025
17 Min.Folge vom 19.12.2025
Neubau des Bozner Gefängnisses nimmt Fahrt auf | Bär unterbricht Winterruhe in Martelltal | Meldungen | Forschung untersucht Methanreduktion bei Kühen | Bauern testen Drohnentechnik für Obst- und Weinbau | Tschechische Sensation im Gröden-Super-G
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Südtirol heute
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2