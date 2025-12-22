Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Südtirol heute

Südtirol Heute vom 22.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 659vom 22.12.2025
Südtirol Heute vom 22.12.2025

Südtirol Heute vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Südtirol heute

Folge 659: Südtirol Heute vom 22.12.2025

15 Min.Folge vom 22.12.2025

Schneemangel setzt Skigebiete unter Druck | Erste Testfahrt der neuen Vinschgerbahn | Meldungen | Weihnachtsbotschaft: Bischof ruft zu Hoffnung auf | "Stille Nacht" in Meraner Fassung

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Südtirol heute
ORF2
Südtirol heute

Südtirol heute

Alle 1 Staffeln und Folgen