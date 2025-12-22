Südtirol Heute vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 659: Südtirol Heute vom 22.12.2025
15 Min.Folge vom 22.12.2025
Schneemangel setzt Skigebiete unter Druck | Erste Testfahrt der neuen Vinschgerbahn | Meldungen | Weihnachtsbotschaft: Bischof ruft zu Hoffnung auf | "Stille Nacht" in Meraner Fassung
Copyrights:© ORF 2