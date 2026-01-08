Südtirol Heute vom 08.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Südtirol heute
Folge 665: Südtirol Heute vom 08.01.2026
18 Min.Folge vom 08.01.2026
Sommerbetreuung: Neue Regeln sorgen für Unsicherheit | Mercosur-Abkommen: Österreichs Bauern sind sich uneins | Dry-January: 30 Tage ohne Alkohol | Expertin Meraner: So schädlich ist Alkohol | Meldungen | Emotionaler Sieg von Giacomel | Nach den Feiertagen: Wohin mit dem Christbaum?
Südtirol heute
