Südtirol Heute vom 12.01.2026
Südtirol heute
Folge 667: Südtirol Heute vom 12.01.2026
16 Min.Folge vom 12.01.2026
Südtirol debattiert um Kopftuchverbot | Roland Riz: Wegbereiter der Südtirol-Autonomie verstorben | Meldungen | Smarte Metzgerei in Latsch: Einkaufen per App | Eis-Minigolf in Schnals: Winterspaß für Jung und Alt
Südtirol heute
Copyrights:© ORF 2