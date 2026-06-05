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Südtirol Heute vom 05.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 766vom 05.06.2026
Südtirol Heute vom 05.06.2026

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Folge 766: Südtirol Heute vom 05.06.2026

17 Min.Folge vom 05.06.2026

Grüne entsetzt über Liebäugelei zum Atom-Wiedereinstieg | Alpenkohle-Skandal: Fünf Verdächtige aus U-Haft entlassen | Meldungen | Green Ribbon Day erinnert an rettende Organspenden | Kofler: "Organe fehlen" | Analoge Fotografie feiert Comeback | Schach, Klatschball und mehr gegen Schulmüdigkeit

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