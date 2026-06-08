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Südtirol heute
Folge 767: Südtirol Heute vom 08.06.2026
16 Min.Folge vom 08.06.2026
Neue EU-Lohntransparenz-Richtlinien erzeugen Verwirrung | Letzte Vorbereitungen für Kastelbell-Umfahrungen | Landesehrung von Mädchenheimleitung zurück genommen | Bozen: Prunkvolle Fahnen aus der Kunststickerei | Creative Dance Lab: Storytelling mit Tanz und Musik
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