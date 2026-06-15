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Südtirol heute

Südtirol Heute vom 15.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 772vom 15.06.2026
Südtirol Heute vom 15.06.2026

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Folge 772: Südtirol Heute vom 15.06.2026

16 Min.Folge vom 15.06.2026

Schnalstal: Erweiterung von Hotels geplant | Bozen: Wohnungsmarkt bleibt stark angespannt | Meldungen | Nachhaltiges Projekt verbindet Design und Aufforstung | Bergdorf Teis wird jedes Jahr zur Yoga-Hochburg

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