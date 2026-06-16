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Südtirol heute
Folge 773: Südtirol Heute vom 16.06.2026
17 Min.Folge vom 16.06.2026
Finanzpolizei: 200 irrguläre Bauarbeiter und Steuerflucht | Drohnen kontrollieren Brennerautobahn | Meldungen | Der letzte Schultag | Wohin geht der Urlaub? | Rückkehr der Postkarte
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