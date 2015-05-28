SUPERNOWAK! vom 28.05.2015Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 2: SUPERNOWAK! vom 28.05.2015
47 Min.Folge vom 28.05.2015Ab 6
Kabarettist Reinhard Nowak ist wieder im Auftrag des Konsumenten unterwegs. Mit versteckten Kameras wird ein Haus verwanzt und diverse Branchendienste getestet. Können die Hausprofis manipulierte Hausgeräte reparieren und erfolgt die Abrechnung auch sachgemäß? Außerdem: Wieviel ist tatsächlich in Produktverpackungen enthalten und warum lassen die gesetzlichen Rahmenbedingungen Mogelpackungen eigentlich zu?
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4