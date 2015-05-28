Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK! vom 28.05.2015

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 28.05.2015
SUPERNOWAK! vom 28.05.2015

SUPERNOWAK! vom 28.05.2015Jetzt kostenlos streamen

SUPERNOWAK!

Folge 2: SUPERNOWAK! vom 28.05.2015

47 Min.Folge vom 28.05.2015Ab 6

Kabarettist Reinhard Nowak ist wieder im Auftrag des Konsumenten unterwegs. Mit versteckten Kameras wird ein Haus verwanzt und diverse Branchendienste getestet. Können die Hausprofis manipulierte Hausgeräte reparieren und erfolgt die Abrechnung auch sachgemäß? Außerdem: Wieviel ist tatsächlich in Produktverpackungen enthalten und warum lassen die gesetzlichen Rahmenbedingungen Mogelpackungen eigentlich zu?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SUPERNOWAK!
PULS 4
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK!

Alle 5 Staffeln und Folgen