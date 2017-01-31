SuperNowak! vom 31.01.2017Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 11: SuperNowak! vom 31.01.2017
48 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6
Internetdoktoren, ja so etwas gibt's! Und diese verschreiben einem oft schneller starke Medikamente als einem vielleicht lieb ist, Wie gefährlich ist das? SuperNowak macht den Test. Außerdem: Uber vs. konventionellen Taxis. Mit welchen Dienst kommt man schneller ans Ziel? Und: Zucker versteckt sich in so gut wie allen Lebensmitteln. Trotzdem - unser SuperNowak will drei Tage ohne Zucker auskommen. Wird es ihm gelingen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPERNOWAK!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4