SuperNowak! vom 31.01.2017

PULS 4Staffel 4Folge 11vom 31.01.2017
Folge 11: SuperNowak! vom 31.01.2017

48 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6

Internetdoktoren, ja so etwas gibt's! Und diese verschreiben einem oft schneller starke Medikamente als einem vielleicht lieb ist, Wie gefährlich ist das? SuperNowak macht den Test. Außerdem: Uber vs. konventionellen Taxis. Mit welchen Dienst kommt man schneller ans Ziel? Und: Zucker versteckt sich in so gut wie allen Lebensmitteln. Trotzdem - unser SuperNowak will drei Tage ohne Zucker auskommen. Wird es ihm gelingen?

